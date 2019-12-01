Hallan restos humanos enterrados clandestinamente en Tamaulipas; podrían pertenecer a mujer desaparecida desde el 2019

Hallan restos humanos enterrados clandestinamente en Tamaulipas; podrían pertenecer a mujer desaparecida desde el 2019
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2025 a las 08:51:23
Reynosa, Tamaulipas, a 17 de noviembre de 2025. – El colectivo Amor por los Desaparecidos localizó restos humanos enterrados de manera clandestina en una zona rural del Ejido Porvenir, en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, que podrían pertenecer a una mujer desaparecida desde el año 2019.

De acuerdo con primeros reportes, las características de la osamenta podrían corresponder a Lucía Guadalupe Ávalos Torres, desaparecida desde el pasado 13 de diciembre de 2019.

La joven fue vista por última vez al retirarse de una reunión acompañada de una mujer conocida. Ese día vestía un pantalón negro tipo palazzo, blusa verde esmeralda y zapatos con estampado de víbora, sittuación que coincide con lo hallado.

Aunque aún falta la confirmación oficial, el posible hallazgo de Lucía representa un momento agridulce para sus seres queridos: dolor por la realidad que enfrentan, pero alivio al poder iniciar un proceso de despedida.

 

