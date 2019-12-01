La SSP Michoacán garantiza seguridad para los Reyes Magos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 17:03:53

Morelia, Michoacán, a 5 de enero de 2026.- Mediante el despliegue de un operativo especial en zonas comerciales y mercados como parte del Plan Navidad, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) garantiza la seguridad en las celebraciones de Día de Reyes, como parte del Plan Navidad, el cual permanecerá vigente hasta el 7 de enero en todo el territorio michoacano.

Sobre el particular se informó que estos dispositivos tienen un carácter preventivo y disuasivo, con presencia permanente de la Guardia Civil en centros comerciales, supermercados, centrales de abasto, tiendas y demás puntos de alta actividad comercial, con el objetivo de garantizar condiciones a los Reyes Magos para que realicen sus compras en todos los espacios de venta.

Como parte de las acciones implementadas, se refuerzan los rondines de vigilancia, patrullajes estratégicos y presencia policial visible, a fin de inhibir conductas delictivas y brindar confianza a la ciudadanía durante su consumo y convivencia.

La SSP mantiene una estrecha coordinación con la Guardia Nacional, policías locales y las áreas de Protección Civil en sus distintos niveles.