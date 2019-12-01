Morelia, Michoacán, a 21 de noviembre 2026.- Con la finalidad de proteger la integridad de quienes eligen la motocicleta como su medio de transporte diario, fortalecer la cultura vial, reducir los índices de accidentes y salvaguardar la integridad física de quienes se trasladan en motocicleta, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), mediante la Coordinación de Seguridad Vial, continúa desplegando el operativo “Conduce con Legalidad” en distintos municipios del estado.

Sobre el particular se informó que como parte de estas acciones, se han retirado de circulación 642 motocicletas en los municipios de Morelia, Uruapan y Apatzingán, mediante revisiones orientadas a fomentar el cumplimiento de las disposiciones legales y promover una cultura de prevención para quienes utilizan este medio de transporte.

Esta estrategia, que no tiene fines recaudatorios, busca generar conciencia entre la población sobre la importancia de conducir motocicletas de manera responsable, respetar la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán, y adoptar una cultura de autocuidado que permita prevenir hechos de tránsito y salvaguardar la vida.

Según cifras del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, en lo que va de 2026 se han registrado 15 fallecimientos a consecuencia de siniestros viales. Ante este panorama, se exhorta a la ciudadanía a conducir con mayor precaución y responsabilidad.

Por ello, la Guardia Civil exhorta a las y los motociclistas a utilizar correctamente el casco de protección, portar aditamentos reflejantes que permitan una mayor visibilidad, especialmente durante la noche o en condiciones de poca iluminación, respetar los límites de velocidad y las medidas preventivas, así como evitar circular por puentes elevados, distribuidores viales y carriles centrales del periférico.