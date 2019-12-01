La SSP da a conocer menú para Barandilla en Noche Buena, Espagueti y cerdo en salsa de ciruela para los infractores

La SSP da a conocer menú para Barandilla en Noche Buena, Espagueti y cerdo en salsa de ciruela para los infractores
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Diciembre de 2025 a las 12:31:08
Morelia, Michoacán, a 23 de diciembre 2025.- Autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de la Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa, informa sobre el protocolo de atención y alimentación para las personas que resulten detenidas por faltas administrativas durante la Nochebuena.

A las y los infractores que cumplan arresto administrativo se les entregará un menú que contiene ensalada navideña, espagueti a la mantequilla, cerdo en salsa de ciruela y ponche.

Con el propósito de garantizar un ambiente seguro, la Guardia Civil hace un llamado a la población para inhibir acciones que alteren el orden social. Se recuerda que la alteración de la paz, las riñas y la violencia en el núcleo familiar son conductas sujetas a sanciones.

A su vez, la SSP hace un llamado a convivir en paz, respeto y tranquilidad para que puedan disfrutar de la temporada navideña sin incidentes. Además reitera que para cualquier emergencia pueden llamar al 911.

