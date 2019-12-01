La FGJEM destituyó a dos funcionarios por el caso del niño Fernandito; advierten seguirán las investigaciones en contra de funcionarios públicos señalados

Ciudad de México, a 22 de agosto de 2025.- Luego de que se diera a conocer el caso del niño Fernandito, menor que fue secuestrado y asesinado en el Estado de México, esto por una deuda de mil pesos que su madre no pagó, la Fiscalía General de Justicia (FGJEM) indicó que comenzará con una investigación en contra de los distintos servidores públicos que Noemí, madre del menor fallecido, denunció, señalando a la policía local, personal del DIF municipal y al Centro de justicia, asegurando que se le negó el apoyo para recuperar a Fernandito.

Hasta el momento, se informó que la FGJEM destituyó al agente del ministerio público que cubrió el turno del domingo en el que la madre de Fernandito acudió a pedir ayuda para el rescate del menor; “Fue cesado de sus funciones y enfrentará sus responsabilidades administrativas y penales ante las autoridades correspondientes”.

Además, separó de sus labores a una ministerio público adscrita a la Fiscalía de Género, esto mientras se encuentra en investigación, advirtiendo que no descarta que sean más los funcionarios contra los que la dependencia procederá; “Se indagará para que se determine si tuvo alguna conducta que afectara los derechos de la denunciante”.

“De las conductas señaladas se advierte dilación institucional por parte de esta Fiscalía, así como una absoluta ausencia de empatía, trato solidario y nula vocación del servicio que se le debe brindar a quienes acuden a denunciar cualquier conducta delictiva”, indicaron.

Cabe señalar que los 3 detenidos implicados imputados por delitos vinculados a la desaparición y secuestro que causa la muerte, podrían dictarles sentencias de hasta 160 años de prisión.