La FGE de Michoacán obtiene seis vinculaciones a proceso por delitos contra la salud en acciones realizadas en Morelia y Tarímbaro

Morelia, Michoacán, a 20 de julio 2026.- Distintos tribunales debido Enjuiciamiento emitieron seis vinculaciones a proceso por delitos contra la salud, en diferentes hechos registrados en Morelia y Tarímbaro.

Sobre el particular se informó que en un primer asunto, Daniel “N” y Almanele “N” fueron vinculados a proceso por delitos de contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, luego de que el pasado 8 de julio fueran detenidos cuando circulaban en una motocicleta sobre la avenida Atécuaro, en la colonia La Morita, en Morelia. Los imputados fueron encontrados en posesión de diversos envoltorios que contenían metanfetamina.

Ante este hecho, el órgano jurisdiccional impuso prisión preventiva justificada para Daniel “N” y la medida cautelar de presentación periódica mensual para Almanele “N”, además de fijar un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

En otra resolución, Yuritzi “N” fue vinculada a proceso por el mismo delito, tras ser detenida el 8 de julio en la colonia Ilustres Novohispanos, en Morelia, en posesión de un envoltorio con metanfetamina. El Juez determinó como medida cautelar la presentación periódica mensual y fijó un plazo de un mes para la investigación complementaria.

Asimismo, Olga Lilia “N” y Josué “N” fueron vinculados a proceso por su posible responsabilidad en el delito de contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, luego de que durante una diligencia de cateo realizada en un inmueble del fraccionamiento San Bernabé de La Cantera, en Tarímbaro, fueran localizados diversos envoltorios con dicha sustancia. El órgano jurisdiccional les impuso prisión preventiva justificada y otorgó un mes para la investigación complementaria.

Finalmente, Miguel “N” fue vinculado a proceso por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, derivado de un cateo ejecutado en un inmueble de la colonia Santa Cruz, en Tarímbaro, donde fueron aseguradas diversas dosis de metanfetamina y marihuana. Como medida cautelar, el Juez determinó su presentación periódica mensual ante la Unidad de Medidas Cautelares.