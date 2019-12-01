Julio César Chávez Jr. sale de prisión; llevará proceso en libertad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Agosto de 2025 a las 07:56:15

Ciudad de México, 24 de agosto del 2025.- Un juez federal resolvió que Julio César Chávez Jr. enfrente su proceso legal en libertad, aunque bajo medidas cautelares. El exboxeador tendrá que permanecer en México y cuenta con un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

La decisión llega luego de que autoridades lo señalaran por presunto tráfico de armas y supuestas relaciones con integrantes del Cártel de Sinaloa.

Chávez Jr. estaba interno en el Cefereso 11 de Hermosillo, Sonora, desde donde participó por videoconferencia en la audiencia judicial.

Cabe recordar que a inicios de julio también fue detenido en Estados Unidos por haber ingresado de manera ilegal, además de enfrentar acusaciones similares sobre presuntos nexos con la misma organización criminal.