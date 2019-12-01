Julio César Chávez Jr. sale de prisión; llevará proceso en libertad

Julio César Chávez Jr. sale de prisión; llevará proceso en libertad
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Agosto de 2025 a las 07:56:15
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 24 de agosto del 2025.-  Un juez federal resolvió que Julio César Chávez Jr. enfrente su proceso legal en libertad, aunque bajo medidas cautelares. El exboxeador tendrá que permanecer en México y cuenta con un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

La decisión llega luego de que autoridades lo señalaran por presunto tráfico de armas y supuestas relaciones con integrantes del Cártel de Sinaloa.

Chávez Jr. estaba interno en el Cefereso 11 de Hermosillo, Sonora, desde donde participó por videoconferencia en la audiencia judicial.

Cabe recordar que a inicios de julio también fue detenido en Estados Unidos por haber ingresado de manera ilegal, además de enfrentar acusaciones similares sobre presuntos nexos con la misma organización criminal.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aumenta a 2 el número de víctimas en ataque armado en la colonia Ilustres Novohispanos de Morelia; van al menos 9 homicidios en el mes de agosto en la capital
Julio César Chávez Jr. sale de prisión; llevará proceso en libertad
Manifestación en Sonora; ciudadanos reclaman acceso a la electricidad como derecho fundamental
Matan a un hombre y dejan a otro herido en ataque armado en la colonia Ilustres Novohispanos de Morelia, Michoacán 
Más información de la categoria
Aumenta a 2 el número de víctimas en ataque armado en la colonia Ilustres Novohispanos de Morelia; van al menos 9 homicidios en el mes de agosto en la capital
"No somos un peligro": mujeres trans se manifiestan en el Metro de la Ciudad de México
Ministro electo Arístides Guerrero sufre accidente vial; resultó con fracturas
Julio César Chávez Jr. sale de prisión; llevará proceso en libertad
Comentarios