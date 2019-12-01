Julio César Chávez Jr. fue visto entrenando box en un gimnasio de Hermosillo; está en espera de su próxima audiencia 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 22:11:52
Hermosillo, Sonora, a 25 de agosto de 2025.- Luego de que Julio César Chávez JR., permaneciera 6 días bajo prisión preventiva para después ser vinculado a proceso y se informará que llevaría su proceso en libertad, por decisión de un juez,  el día de hoy, se le vio entrenando box en un gimnasio de Hermosillo.

Rubén Fernández Benítez, abogado del junior, indicó que ya se encuentra con su familia en Hermosillo, Sonora, además, informó que su cliente deberá cumplir su proceso con una serie de medidas cautelares, entre ellas detalló que su cliente no puede salir del país, sin antes tener una autorización judicial, hasta que se defina su proceso penal. 

La audiencia de Chávez Jr., está programada para el siguiente 24 de noviembre, esto para que se hagan los avances de la investigación complementaria. Se informó que de ser declarado culpable por los delitos que se le imputan, le podría caer una condena de entre cuatro a ocho años de prisión. 

Afirmaron que todo su proceso lo llevará bajo supervisión judicial, en libertad, mientras espera la audiencia.

Noventa Grados
