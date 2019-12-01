Juegos en deterioro y peligro para los niños: Así luce la Unidad Deportiva Tijeras, en Morelia

Juegos en deterioro y peligro para los niños: Así luce la Unidad Deportiva Tijeras, en Morelia
Juegos en deterioro y peligro para los niños: Así luce la Unidad Deportiva Tijeras, en Morelia
Juegos en deterioro y peligro para los niños: Así luce la Unidad Deportiva Tijeras, en Morelia
Juegos en deterioro y peligro para los niños: Así luce la Unidad Deportiva Tijeras, en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 19:35:38
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán a 25 de agosto de 2025.-  En un recorrido realizado por la Unidad Deportiva "Fraccionamiento Buena Vista", ubicado por las tijeras en Morelia se ha evidenciado un alarmante estado de abandono y deterioro en las áreas de juegos infantiles, lo que representa un grave riesgo para la seguridad de los más pequeños. Las instalaciones, que deberían ser espacios de diversión y esparcimiento, han sido víctimas de la falta de mantenimiento y el descuido por parte de las autoridades locales.

Las estructuras de juego, que hace unos años eran coloridas y seguras, hoy presentan superficies desgastadas, piezas rotas y clavos expuestos. Padres y cuidadores, preocupados por la seguridad de sus hijos, han expresado su indignación ante esta situación. “Es inaceptable que un lugar donde los niños deberían jugar se convierta en un foco de peligro. Cada vez que traigo a mis hijos aquí, tengo miedo de que se lastimen”, comentó Ricardo Reyes, padre de un pequeño.

Residentes del área hacen un llamado a las autoridades municipales a tomar medidas urgentes para restaurar el parque y garantizar la seguridad de los niños que lo frecuentan.

El bienestar de nuestros niños debe ser una prioridad. La comunidad espera que pronto se tomen las acciones adecuadas para reparar y revitalizar el parque, devolviendo a las familias un lugar seguro donde disfrutar y crear recuerdos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En un domicilio de Zamora, Michoacán ultiman a puñaladas a un hombre 
Infonavit llamó a las personas con crédito hipotecario vigente a hacer válida su cobertura de Seguro de Daños tras fuertes lluvias registradas en Querétaro
Suspenden vuelos en el AIQ por avería en avión 
Detenidos en altamar con 600 kilos de estupefacientes, vinculados a proceso en Guerrero
Más información de la categoria
Busca Torres Piña poner fin a los “moches” en la FGE de Michoacán 
Se espera incremente hasta un 45% de ventas de útiles escolares y otros sectores relacionados en Querétaro; indicó René Loya Poletti
Era de Michoacán y vendía coches, familia hallada en descomposición en Guadalajara, Jalisco; adultos y niños fueron asesinados
Ayuntamiento de Los Reyes impulsa la plantación de más de 80 mil árboles, Humberto Jiménez convoca a la población a participar
Comentarios