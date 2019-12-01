Juegos en deterioro y peligro para los niños: Así luce la Unidad Deportiva Tijeras, en Morelia

Morelia, Michoacán a 25 de agosto de 2025.- En un recorrido realizado por la Unidad Deportiva "Fraccionamiento Buena Vista", ubicado por las tijeras en Morelia se ha evidenciado un alarmante estado de abandono y deterioro en las áreas de juegos infantiles, lo que representa un grave riesgo para la seguridad de los más pequeños. Las instalaciones, que deberían ser espacios de diversión y esparcimiento, han sido víctimas de la falta de mantenimiento y el descuido por parte de las autoridades locales.

Las estructuras de juego, que hace unos años eran coloridas y seguras, hoy presentan superficies desgastadas, piezas rotas y clavos expuestos. Padres y cuidadores, preocupados por la seguridad de sus hijos, han expresado su indignación ante esta situación. “Es inaceptable que un lugar donde los niños deberían jugar se convierta en un foco de peligro. Cada vez que traigo a mis hijos aquí, tengo miedo de que se lastimen”, comentó Ricardo Reyes, padre de un pequeño.

Residentes del área hacen un llamado a las autoridades municipales a tomar medidas urgentes para restaurar el parque y garantizar la seguridad de los niños que lo frecuentan.

El bienestar de nuestros niños debe ser una prioridad. La comunidad espera que pronto se tomen las acciones adecuadas para reparar y revitalizar el parque, devolviendo a las familias un lugar seguro donde disfrutar y crear recuerdos.