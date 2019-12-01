Jóvenes de un anexo en Morelia, Michoacán se intoxican con gas lacrimógeno

Jóvenes de un anexo en Morelia, Michoacán se intoxican con gas lacrimógeno
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Agosto de 2025 a las 19:56:47
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 20 de agosto de 2025.- Varios jóvenes de un anexo ubicado en la colonia El Lago I, resultaron levemente intoxicados con gas lacrimógeno, ello luego de que por causas desconocidas, se activara un aerosol para defensa personal.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en el Centro Integral Contra las Adicciones Abaddon A. C.., localizado en la calle Laguna del Calvario, de la referida colonia había varios jóvenes intoxicados.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia así como paramédicos y bomberos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a varios internos que habían inhalado gas lacrimógeno.

Sobre el hecho se informó que una lata de gas lacrimógeno para defensa personal se activó y ocasionó la intoxicación de los jóvenes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Encuentran perros congelados y cortados en filetes en un inmueble en Sonora; 53 perros fueron rescatados con vida
Difunden video de secuestro y balacera en Zinapécuaro, Michoacán; autoridades dijeron que fue un falso reporte
Fallece menor a causa de sarampión en Chihuahua; suman ya 14 muertos en la entidad  
En la comunidad Loma de Zempoala de Yuriria, Guanajuato liberan a persona privada de la libertad tras enfrentamiento armado
Más información de la categoria
En 20 municipios se detectaron incidencias que impidieron ciclo escolar completo: Mexicanos Primero Michoacán 
Otorga Gobierno de Quiroga tinacos a bajo costo para las familias del municipio
Nomina tu mejor experiencia para los premios “Lo Mejor de Michoacán”: Sectur
Vecinos detienen y golpean a sujeto que intentó abusar de tres menores de edad en Hidalgo 
Comentarios