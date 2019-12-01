Jóvenes de un anexo en Morelia, Michoacán se intoxican con gas lacrimógeno

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Agosto de 2025 a las 19:56:47

Morelia, Michoacán, a 20 de agosto de 2025.- Varios jóvenes de un anexo ubicado en la colonia El Lago I, resultaron levemente intoxicados con gas lacrimógeno, ello luego de que por causas desconocidas, se activara un aerosol para defensa personal.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en el Centro Integral Contra las Adicciones Abaddon A. C.., localizado en la calle Laguna del Calvario, de la referida colonia había varios jóvenes intoxicados.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia así como paramédicos y bomberos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a varios internos que habían inhalado gas lacrimógeno.

Sobre el hecho se informó que una lata de gas lacrimógeno para defensa personal se activó y ocasionó la intoxicación de los jóvenes.