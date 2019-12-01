Joven que viajaba en una motocicleta, pierde la vida al impactarse contra señalamiento vial en Monterrey, Nuevo León

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Febrero de 2026 a las 19:52:16

Monterrey, Nuevo León, a 1 de febrero de 2026.- Una joven de 23 años falleció la madrugada de este domingo tras un accidente de motocicleta en el sur de Monterrey, Nuevo León.

La víctima viajaba como acompañante cuando la unidad se impactó contra un señalamiento vial, provocando que saliera proyectada varios metros.

El percance ocurrió alrededor de la 1:46 horas en el cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas y Alfonso Reyes. Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey, quienes confirmaron que la mujer, identificada como Juliana, ya no presentaba signos vitales.

El conductor de la motocicleta, pareja de la fallecida, resultó lesionado y fue trasladado por la Cruz Roja al Hospital General de Zona número 21 del IMSS.

La zona fue acordonada por autoridades de Movilidad para las investigaciones correspondientes.