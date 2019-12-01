Joven que viajaba en una motocicleta, pierde la vida al impactarse contra señalamiento vial en Monterrey, Nuevo León

Joven que viajaba en una motocicleta, pierde la vida al impactarse contra señalamiento vial en Monterrey, Nuevo León
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Febrero de 2026 a las 19:52:16
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Monterrey, Nuevo León, a 1 de febrero de 2026.- Una joven de 23 años falleció la madrugada de este domingo tras un accidente de motocicleta en el sur de Monterrey, Nuevo León.

La víctima viajaba como acompañante cuando la unidad se impactó contra un señalamiento vial, provocando que saliera proyectada varios metros.

El percance ocurrió alrededor de la 1:46 horas en el cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas y Alfonso Reyes. Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey, quienes confirmaron que la mujer, identificada como Juliana, ya no presentaba signos vitales.

El conductor de la motocicleta, pareja de la fallecida, resultó lesionado y fue trasladado por la Cruz Roja al Hospital General de Zona número 21 del IMSS.

La zona fue acordonada por autoridades de Movilidad para las investigaciones correspondientes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan cadáver con signos de violencia en predio baldío de Lázaro Cárdenas, Michoacán
Comando armado secuestra a guardias nacionales y ultima a su comandante tras golpe al huachicol en límites de Hidalgo y Querétaro 
Dos asaltos en Hidalgo, dejan el saldo de tres mujeres y una menor de 2 años de edad heridas
Balean a un individuo en la colonia Villas del Sol de Uruapan, Michoacán; resultó herido
Más información de la categoria
Quieren nombre de capo michoacano como mercancía: IMPI analiza registro de líder criminal para películas, ropa y hasta figuras coleccionables
El club del agua: La nueva casta que controla el líquido de México; 31 políticos de todos los partidos acaparan millones de metros cúbicos mientras el país se enfila a la guerra por el agua
Michoacán: Funcionarios de Fanny Arreola, exhibidos; se ostentaron con títulos de los que no hay registro, encabezaron decenas de despidos en Apatzingán y podrían enfrentar sanciones
 Realiza la FGE jornada de toma de ADN en Morelia, Michoacán 
Comentarios