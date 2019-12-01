Movimientos clave en la Fiscalía de Michoacán: Torres Piña sacude el tablero pericial con dos nombramientos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Febrero de 2026 a las 16:12:03

Morelia, Mich., a 1 de febrero de 2026.– En un mensaje que no pasó desapercibido, el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, anunció una serie de nombramientos estratégicos que apuntan a un reacomodo de alto nivel dentro de la estructura pericial de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Se trata de la designación de Mariana Ponce Quesada como Subcoordinadora Pericial de las Fiscalías Regionales y Especializadas, así como de Fermín Villa Gutiérrez, quien asume el cargo de Coordinador de Servicios Periciales, dos áreas consideradas neurálgicas en la operación de la procuración de justicia.

El propio fiscal subrayó que estos movimientos forman parte del fortalecimiento institucional, una frase breve pero cargada de mensaje político y operativo, en un contexto donde la Fiscalía se encuentra bajo constante escrutinio por su capacidad de respuesta y resultados.

Los servicios periciales son el corazón técnico de cualquier investigación penal: dictámenes, análisis forenses y pruebas científicas que pueden definir el rumbo de casos de alto impacto. Por ello, los nombramientos no solo representan cambios administrativos, sino una apuesta directa por el control y la eficiencia en una de las áreas más sensibles del sistema de justicia.

El anuncio deja claro que las piezas comienzan a moverse dentro de la FGE, marcando una nueva etapa en la consolidación del equipo que acompañará a Torres Piña en su estrategia al frente de la institución.