Aparatoso choque, dejó a un lesionado en la colonia Las Misiones del municipio de Querétaro

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 1 de Febrero de 2026 a las 20:51:14

Querétaro, Querétaro, a 1 de febrero de 2026.- La tarde de este domingo, servicios de emergencias se movilizaron a laterales de la autopista federal 57 México-Querétaro, en donde se registró un aparatoso accidente.

Fue a la altura de la colonia Las Misiones, en donde el conductor del auto, perdió el control, por el presunto exceso de velocidad y el aparente estado inconveniente del conductor.

Al perder el control el auto, chocó contra objeto fijo, quedando con severos daños materiales en la carrocería, y su conductor lesionado.

Los servicios de emergencias se movilizaron y tras valorar al conductor, lo trasladaron al hospital, para continuar con la atención.