Aparatoso choque, dejó a un lesionado en la colonia Las Misiones del municipio de Querétaro

Aparatoso choque, dejó a un lesionado en la colonia Las Misiones del municipio de Querétaro
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 1 de Febrero de 2026 a las 20:51:14
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 1 de febrero de 2026.- La tarde de este domingo, servicios de emergencias se movilizaron a laterales de la autopista federal 57 México-Querétaro, en donde se registró un aparatoso accidente.

Fue a la altura de la colonia Las Misiones, en donde el conductor del auto, perdió el control, por el presunto exceso de velocidad y el aparente estado inconveniente del conductor.

Al perder el control el auto, chocó contra objeto fijo, quedando con severos daños materiales en la carrocería, y su conductor lesionado.

Los servicios de emergencias se movilizaron y tras valorar al conductor, lo trasladaron al hospital, para continuar con la atención.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan cadáver con signos de violencia en predio baldío de Lázaro Cárdenas, Michoacán
Comando armado secuestra a guardias nacionales y ultima a su comandante tras golpe al huachicol en límites de Hidalgo y Querétaro 
Dos asaltos en Hidalgo, dejan el saldo de tres mujeres y una menor de 2 años de edad heridas
Balean a un individuo en la colonia Villas del Sol de Uruapan, Michoacán; resultó herido
Más información de la categoria
Quieren nombre de capo michoacano como mercancía: IMPI analiza registro de líder criminal para películas, ropa y hasta figuras coleccionables
El club del agua: La nueva casta que controla el líquido de México; 31 políticos de todos los partidos acaparan millones de metros cúbicos mientras el país se enfila a la guerra por el agua
Michoacán: Funcionarios de Fanny Arreola, exhibidos; se ostentaron con títulos de los que no hay registro, encabezaron decenas de despidos en Apatzingán y podrían enfrentar sanciones
 Realiza la FGE jornada de toma de ADN en Morelia, Michoacán 
Comentarios