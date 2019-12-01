Hallan cadáver maniatado en la colonia Salinas de Gortari de Zamora, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Febrero de 2026 a las 20:57:03

Zamora, Michoacán, a 1 de febrero de 2026.- El cadáver de un individuo que presentaba huellas de violencia y las manos atadas fue localizado flotando en las aguas del Río Duero.

Se conoció que la tarde de este domingo algunos vecinos de la colonia Salinas de Gortari reportaron al 911 que sobre la calle Uranio, a la altura del predio Santa Cruz se encontraba una persona dentro del río.

Agentes de la Guardia Civil, Policía Municipal y Guardia Nacional se movilizaron al lugar confirmando que se trataba de un hombre sin vida por lo que delimitaron el lugar.

Respecto a la víctima se conoció que es de aproximadamente 40 años de edad, el cual vestía sudadera azul.

El cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, esperando sea identificado en las próximas horas.