Balean a un individuo en la colonia Villas del Sol de Uruapan, Michoacán; resultó herido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Febrero de 2026 a las 20:59:57
Uruapan, Michoacán, a 1 de febrero de 2026.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultó un individuo que fue baleado en calles de la colonia Villas del Sol de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la esquina de las calles Ignacio Manuel Altamirano y Villamar, había atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes al arribar fueron informados que el sujeto baleado había sido trasladado por sus familiares a un hospital.

Hechos anteriores que ya son investigados por las autoridades correspondientes.

