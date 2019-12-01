Bedolla destaca grandeza de Morena; más de 11 millones de mexicanos defienden la soberanía nacional

Morelia, Michoacán, a 1 de febrero de 2026.- En México, más de 11 millones de militantes de Morena defienden hoy la soberanía nacional y el proyecto de la Cuarta Transformación que fundó Andrés Manuel López Obrador y que hoy dirige Claudia Sheinbaum Pardo, dijo Alfredo Ramírez Bedolla, como consejero nacional de este partido político.

Luego de que Marco Polo Aguirre Chávez, diputado local, distrito 10, Morelia Noroeste dio la bienvenida y convocó al trabajo territorial ante fundadores, consejeros y miles de militantes que asistieron a la quinta asamblea política de Morena, Ramírez Bedolla señaló:

“Morena es el partido más grande de América, de los más grandes del mundo”.

El también fundador de Morena llamó a la militancia guinda a redoblar esfuerzos y a organizarse mejor porque vienen las elecciones de 2027. “Tenemos que ir casa por casa, colonia por colonia, rancho por rancho, ejido por ejido, hablando de la presidenta Claudia Sheinbaum y del expresidente Andrés Manuel López Obrador”.

“Nosotros sí tenemos de qué presumir como Morena. (…) Es importante defender lo que hemos construido”, afirmó, para poner como ejemplo los apoyos sociales que ha dejado a los mexicanos el expresidente López Obrador y que ahora continúa la mandataria federal Claudia Sheinbaum.

Comparó que los gobiernos del PRI y el PAN apoyaban a grandes empresarios, a quienes incluso no cobraban impuestos, pero que ahora con Morena esto ha cambiado y el recurso recaudado se utiliza para dar becas a estudiantes, programas sociales o servicios de salud, principalmente a mujeres, niñas, niños y jóvenes.

Señaló que cuando termine su administración como gobernador de Michoacán, el pueblo se sentirá orgulloso de grandes legados como la inversión propia que ha destinado para infraestructura como no se hacía desde hace 50 años con megaobras como los teleféricos de Morelia y Uruapan; mientras que él continuará haciendo política a favor del pueblo michoacano.

Por su parte, la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, Carolina Rangel Gracida, resaltó el trabajo realizado durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se pusieron los cimientos para avanzar en la construcción de un segundo, tercer y muchos más pisos de la Cuarta Transformación. “Queremos que también esa transformación llegue a Morelia y que también se gane aquí en 2027; estoy segura de que vamos a ganar Morelia. Pero insisto: eso necesita de todas y todos”, destacó.

Gladyz Butanda Macías llamó también a los militantes a defender la sobraría nacional, pero desde las redes sociales, “inundando” con resultados cómo la transformación de Michoacán se ha visto reflejada en Morelia, donde el gobierno estatal de Morena proyecta cerrar con una inversión mayor a los 60 mil millones de pesos, es decir, seis veces más de lo que el expresidente michoacano Felipe Calderón hizo por la capital del estado.

“Tenemos que salir a las calles, regresar al casa por casa y luchar contra esa guerra mediática que se ha volcado en contra de nuestro movimiento de la Cuarta Transformación, pero que lo hacen en el terreno digital porque saben que en tierra no pueden contra el pueblo de México”, dijo.

Mientras que, el presidente del Comité Ejecutivo de Morena en el estado, Jesús Antonio Mora González, señaló que las y los michoacanos que se afiliaron recientemente no llegan solo a un partido, sino a una historia, a una estructura y a una causa. Esto tras recordar que Morena nació del cansancio de todo un pueblo harto del abuso, del saqueo, de la corrupción y la mentira; por ello, se decidió organizar al movimiento para transformar el país de manera pacífica y democrática.

De igual manera, Luis Navarro García refirió: “Estábamos acostumbrados a tener una ciudad anticuada, sin planeación y, no se diga, sin obras de infraestructura de gran calado”. Destacó que, durante la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, se construyen obras de alto impacto social sin generar deuda pública; muestra de ello son el segundo anillo periférico de Morelia, el teleférico, el paso elevado Catrinas, así como los distribuidores viales de la salida a Pátzcuaro y del Mercado de Abastos.

Asistieron José Miguel Saavedra Romero, enlace estatal de la Secretaría de Organización del Comité Ejetivo Nacional de Morena y Raúl Zepeda Villaseñor; así como los y las fundadores de Morena, Fabiola Alanís Sámano, Mariana Orozco Hernández, Arlette Nava Rentería, Benjamín Mendoza, Madrigal, David Soto y Julio Peguero Espinoza, diputadas y diputados locales, presidentas y presidentes municipales.