Líder de La Ruana, Guadalupe Mora, desmiente vínculo con desapariciones y señala campaña de difamación

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Febrero de 2026 a las 14:08:01
Morelia, Michoacán, 1 de febrero de 2026. – Guadalupe Mora Chávez, jefe de tenencia de La Ruana, negó cualquier implicación en las desapariciones de personas en la región, luego de que mantas y señalamientos lo vincularan con la sustracción de familiares, presuntamente llevados a la fuerza.

Mora Chávez señaló que estas acusaciones son represalias directas de "integrantes de grupos delictivos que operan en Buenavista" y que buscan dañar su imagen, luego de las denuncias constantes que dijo realizar sobre el crimen organizado y sus actos en Tierra Caliente.

El líder comunal afirmó estar completamente dispuesto a colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos, "Si la Fiscalía me quiere investigar, yo estoy puesto, estoy disponible para que me investiguen. Yo ahí no tengo nada que ver en ese caso", comentó Guadalupe Mora, quien recordó que al principio de las desapariciones, apoyó a los familiares en la denuncia pública.

En entrevista, Mora Chávez indicó que desde el 25 de mayo del año pasado, interpuso ante la Fiscalía General del Estado una denuncia contra la página de Facebook "Michoacán sin censura" por daño a su imagen.

Agregó que ya mantiene contacto con la FGE para conocer el estatus de su denuncia y el seguimiento.

El jefe de tenencia de La Ruana enfatizó que si hay responsables por las desapariciones, estos deben ser investigados, pero reiterando que él no tiene relación alguna con los hechos.

