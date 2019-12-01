Joven pierde la vida luego de ser atropellado en la autopista federal 57 México-Querétaro 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 08:43:36

El Marqués, Querétaro, 25 de agosto del 2025.- Un hombre en aparente situación de calle, perdió la vida, luego de ser atropellado en la autopista federal 57 México-Querétaro.

Fue a la altura del parque industrial Bernardo Quintana, en dirección a la Ciudad de México, en donde fue arrollado por vehículos, luego de intentar ganarles el paso.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el atropellamiento, por lo que rápidamente acudieron al lugar los rescatistas, quienes al llegar, confirmaron su fallecimiento.

La zona fue acordonada por elementos de la Guardia Nacional como primeros respondientes y esperaron el arribo de los servicios periciales para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.