Joven pierde la vida después de ser arrestado en un bar de Torreón; FGE de Coahuila busca esclarecer el caso

Torreón, Coahuila, a 21 de enero de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE) abrió una investigación para esclarecer la muerte de un joven de 24 años ocurrida en la ciudad de Torreón, quien perdió la vida durante la madrugada del martes 20 de enero mientras recibía atención médica en el Hospital General.

Las diligencias están a cargo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), que busca determinar las circunstancias en las que falleció Cris Hernán Pérez Rentería. De acuerdo con la información disponible, el joven había sido asegurado previamente y trasladado a las celdas del Centro de Justicia Municipal, antes de ser llevado a distintos centros de atención médica tras presentar una lesión en la cabeza.

Versiones preliminares y reportes difundidos en redes sociales señalan que los hechos se habrían originado en un bar identificado como “Mr Rabbit”, ubicado en el Paseo Morelos. En el lugar, Pérez Rentería celebraba su cumpleaños cuando presuntamente surgió un problema al momento de cubrir el consumo.

Ante esta situación, personal de seguridad privada del establecimiento intervino y solicitó apoyo de las autoridades municipales. Posteriormente, el joven fue entregado a elementos policiacos, quienes lo trasladaron a las instalaciones de detención preventiva.

Durante el tiempo que permaneció bajo custodia, su estado de salud se deterioró. Las autoridades informaron que presentaba una lesión craneal, por lo que fue llevado de urgencia a la Cruz Roja de Torreón y, debido a la gravedad del traumatismo, canalizado más tarde al Hospital General, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

La FGE indicó que el Ministerio Público tuvo conocimiento del deceso en el nosocomio y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia correspondiente. Este estudio será clave para determinar si las lesiones se produjeron antes, durante o después de su detención.

La dependencia estatal precisó que los resultados periciales formarán parte de la carpeta de investigación y que, por el momento, se mantendrá la reserva de información técnica con el fin de no entorpecer el desarrollo de las indagatorias ni el proceso legal en curso.