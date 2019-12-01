Joven pierde la vida al ser arrollado por el tren en Tlalnepantla, Estado de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 22:28:13

Tlalnepantla, Estado de México, a 24 de marzo de 2026.- Un joven de 16 años de edad, perdió la vida luego de que fuera arrollado por el tren en la colonia La Laguna del municipio de Tlalnepantla.

Los hechos se registraron a la altura de la avenida Ferrocarril y la calle Lago Texcoco.

De acuerdo a versiones preliminares, el joven se encontraba caminando sobre las vías sin darse cuenta de lo cerca que se encontraba la locomotora, debido a que supuestamente traía audífonos puestos, pero serán las autoridades las que esclarezcan el hecho.

Al sitio acudió personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), quienes se encargaron del aseguramiento de la zona, además del traslado del cuerpo del joven al Servicio Médico Forense (SEMEFO).