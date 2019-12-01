Acepta su culpabilidad la madre de Eitan, el menor que perdió la vida tras golpes y que fue encontrado en un terreno baldío de Chihuahua

Chihuahua, Chihuahua, a 24 de marzo de 2026.- La audiencia judicial por la muerte del niño Eitan Daniel, de apenas 18 meses de edad, avanzó este martes con la comparecencia de sus padres, quienes enfrentan cargos por homicidio agravado, en un caso que ha generado indignación por las condiciones en que fue encontrado el menor.

Vianey Esmeralda H.G. y Brian Gabriel S.A. acudieron a la diligencia en la que se determinará si son vinculados o no a proceso penal. Durante la sesión, la madre del menor manifestó inicialmente su intención de aceptar responsabilidad mediante un juicio abreviado; sin embargo, desistió de esta opción luego de que el Ministerio Público propusiera una pena de 50 años de prisión, cercana al máximo legal de 60 años por este delito.

De acuerdo con la causa penal 1182/2026, ambos son señalados como probables responsables de la muerte del niño, cuyo cuerpo fue localizado el pasado 10 de marzo en una zona con maleza en la colonia Kilómetro 27. El menor fue encontrado sin ropa, con signos de desnutrición y huellas de haber sido atado. La necropsia determinó que falleció a consecuencia de un hematoma subdural derivado de un traumatismo craneoencefálico.

Durante la audiencia de imputación, la madre asumió la responsabilidad total de los hechos, incluyendo el maltrato, la muerte y el abandono del cuerpo, con la intención de deslindar al padre del menor.

“Yo fui la que hizo todo el daño. Mi bebé murió a causa de que yo sí le pegaba al niño. Ese día yo lo estaba bañando en una cubeta, eran las 6 de la mañana, a mí el niño se me cae. Yo no supe qué hacer en el momento. Yo lo que hice, tapé al niño, lo agarré y lo puse en una bolsa y lo primero que pensé fue ir a dejarlo allá (a la colonia Kilómetro 27). El papá de los niños no sabía nada de eso”.

Asimismo, reiteró su declaración al señalar: “Yo hago esta declaración de que yo soy culpable de todos los hechos porque el señor Bryan Gabriel no tiene nada qué ver. Yo de hecho cuando caí a la Fiscalía yo declaré, yo nunca me negué, yo dije todo, yo agarré mi responsabilidad desde el primer

Mientras que la defensa legal de Brian Gabriel sostuvo que no existen elementos para imputarle el delito de homicidio, argumentando que no se encontraba presente el día en que ocurrieron los hechos. No obstante, indicaron que podría configurarse el delito de omisión de cuidados.

Será en las próximas horas cuando la autoridad judicial determine la situación jurídica de ambos imputados.