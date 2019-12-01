Investiga la FGR el robo de una pipa de PEMEX que transportaba más de 31 mil litros de combustible en la localidad de Capácuaro en Uruapan, Michoacán

Investiga la FGR el robo de una pipa de PEMEX que transportaba más de 31 mil litros de combustible en la localidad de Capácuaro en Uruapan, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 19:02:12
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Morelia, Michoacán, a 24 de marzo de 2026.- El robo de una pipa cargada con miles de litros de combustible en la región de Uruapan ya es investigada por autoridades federales, luego de que se presentara la denuncia correspondiente por parte de la empresa afectada.

Tras estos hechos, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional en Michoacán, abrió una carpeta de investigación por el delito de robo.

Según las primeras indagatorias, el representante legal de Petróleos Mexicanos (Pemex) acudió ante el Ministerio Público de la Federación para denunciar el despojo de un vehículo autotanque que transportaba aproximadamente 31 mil 500 litros de hidrocarburo, propiedad de la empresa.

El incidente se registró en la localidad de Capácuaro, en el municipio de Uruapan, donde un grupo de civiles que mantenía bloqueada la vialidad interceptó la unidad y obligó al operador a entregar tanto el vehículo como el combustible.

La Fiscalía Federal en Michoacán continúa con la integración de la investigación, con el objetivo de reunir pruebas que permitan identificar y proceder legalmente contra los responsables.

Asimismo, la dependencia recordó que cuenta con el Centro de Denuncia y Atención Ciudadana (CEDAC), mediante el cual la población puede aportar información o denunciar este tipo de delitos a través del correo electrónico vua.michoacan@fgr.org.mx, así como en los números telefónicos 443 322 5920 y 443 322 5936.

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