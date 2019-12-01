Ultiman a tiros a un motociclista en la localidad de la Estancia de Morelia, Michoacán 

Ultiman a tiros a un motociclista en la localidad de la Estancia de Morelia, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 21:40:42
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Morelia, Michoacán, a 24 de marzo de 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un motociclista fue asesinado a balazos en un camino de terracería en la comunidad de la Estancia, en el municipio de Morelia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la calle Martín de La Coruña, del referido asentamiento habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, quienes al arribar encontraron a una persona sin vida situación por la que se solicitó la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

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