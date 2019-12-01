Denuncian presunto abuso policial en Coyoacán contra joven jardinero

Denuncian presunto abuso policial en Coyoacán contra joven jardinero
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 22:52:48
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Ciudad de México, 24 de marzo de 2026.- Elementos policiales de la alcaldía Coyoacán fueron señalados por presunto abuso de autoridad, luego de que se difundiera un video en el que se observa la agresión contra un joven que se encontraba sentado en la banqueta, los hechos se dieron el pasado 21 de marzo.

De acuerdo con personas que hicieron público el material, la víctima sería un joven jardinero que trabaja en la zona. En las imágenes también se señala a una unidad identificada como la patrulla Culhuacán MX-038D-4.

Vecinos de la alcaldía denunciaron los hechos y exigieron que se investigue la actuación de los elementos involucrados, al considerar que se trata de un caso de uso indebido de la fuerza.

Asimismo, manifestaron su rechazo ante lo que calificaron como un atropello policial y pidieron que no haya impunidad.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un posicionamiento oficial sobre el caso.

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