¿Qué es “incel”? La oscura subcultura digital ligada al adolescente que asesinó a dos profesoras en Lázaro Cárdenas, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 20:17:39

Lázaro Cárdenas, Mich., a 24 de marzo de 2026.— El ataque armado ocurrido en la preparatoria Antón Makarenko, donde dos profesoras fueron asesinadas presuntamente por un estudiante de 15 años, ha puesto bajo la lupa a un fenómeno digital que preocupa a especialistas en seguridad y comportamiento juvenil: el movimiento conocido como “incel”.

Horas antes del crimen, el adolescente habría publicado en redes sociales fotografías posando con un fusil de asalto, así como una historia con referencia al sitio “incels.is”, uno de los foros más conocidos de esta comunidad virtual.

La presencia de este tipo de contenido en las redes del presunto agresor abrió una línea de investigación sobre la posible influencia de esta subcultura digital, que en los últimos años ha sido vinculada con diversos ataques violentos en distintos países.

¿Qué significa “incel”?

El término “incel” proviene del inglés involuntary celibate, que se traduce como “célibe involuntario”. Se trata de comunidades en internet formadas principalmente por hombres jóvenes que aseguran no poder establecer relaciones sentimentales o sexuales y que atribuyen esa situación a factores sociales o físicos.

Con el tiempo, varios de estos espacios digitales evolucionaron hacia foros donde predominan discursos de resentimiento, misoginia y frustración, en los que algunos usuarios sostienen que las mujeres o los hombres considerados más exitosos socialmente son responsables de su aislamiento.

Especialistas señalan que dentro de los sectores más radicalizados de esta subcultura se promueven conceptos como la llamada “black pill”, una visión fatalista según la cual el éxito romántico está determinado por la genética y la apariencia física, lo que alimenta sentimientos de derrota, enojo y odio hacia la sociedad.

Aunque no todos los integrantes de estos foros promueven la violencia, autoridades de varios países han detectado que algunos agresores responsables de ataques masivos han participado en estas comunidades antes de cometer sus crímenes.

El antecedente en México: el ataque en el CCH Sur

El caso más conocido en México relacionado con este fenómeno ocurrió el 22 de septiembre de 2025, cuando un joven identificado como Lex Ashton Cañedo López asesinó a un estudiante de 16 años en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur de la UNAM y dejó herido a un trabajador del plantel.

Investigaciones posteriores revelaron que el agresor participaba en comunidades incel en internet y que incluso había publicado mensajes y contenido violento antes del ataque.

El caso generó un intenso debate sobre la influencia de estas comunidades digitales en jóvenes vulnerables y sobre la falta de mecanismos para detectar señales de radicalización en redes sociales.

Incluso después del crimen, grupos incel en redes sociales llegaron a glorificar al agresor y a justificar su acción como una forma de “venganza”, lo que encendió alertas entre autoridades y especialistas.

Otros ataques con influencia de comunidades violentas en línea

Aunque el fenómeno incel apenas comienza a ser estudiado en México, varios ataques ocurridos en escuelas han mostrado vínculos con comunidades digitales que glorifican la violencia.

Entre ellos se encuentran:

El tiroteo en el Colegio Americano del Noreste en Monterrey (2017), donde el agresor estaba influenciado por comunidades en línea que promovían ataques escolares.

El ataque en el Colegio Cervantes de Torreón (2020), cuyo responsable imitaba a los autores de la masacre de Columbine.

Un ataque en 2024 en la Universidad Tecnológica de Guadalajara, donde el agresor había consumido contenido violento en internet antes de perpetrar el crimen.

Estos casos han reforzado la preocupación de especialistas sobre la forma en que algoritmos, foros anónimos y comunidades radicalizadas pueden amplificar discursos de odio entre adolescentes.

Un fenómeno que preocupa a especialistas

Investigadores advierten que el crecimiento de estas comunidades también se relaciona con factores sociales más amplios, como el aislamiento, la precariedad económica y la crisis de salud mental entre jóvenes.

Estudios citados por analistas señalan que en México ha aumentado el número de hombres jóvenes que reportan no haber tenido relaciones afectivas o sexuales, un fenómeno que algunos expertos consideran terreno fértil para la radicalización en espacios digitales.

El caso de Lázaro Cárdenas

En el caso ocurrido en la preparatoria Antón Makarenko de Lázaro Cárdenas, las autoridades aún investigan el móvil del ataque y analizan los dispositivos electrónicos del adolescente detenido.

El estudiante fue capturado dentro del plantel tras presuntamente asesinar a las docentes María del Rosario, de 36 años, y Tania, de 37, utilizando un fusil calibre 5.56.

Mientras la Fiscalía de Michoacán continúa con las investigaciones, el caso vuelve a colocar en el debate público la influencia de comunidades radicalizadas en internet y su posible impacto en la conducta de jóvenes, un fenómeno que especialistas advierten podría ir en aumento si no se atienden sus causas de fondo.