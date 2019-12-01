Joven mujer pierde la vida al accidentarse en su motocicleta en la colonia San Rafael de la Ciudad de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 22:17:33
Ciudad de México, a 2 de febrero de 2026.- Una mujer de aproximadamente 25 años perdió la vida tras sufrir un accidente, mientras circulaba en motocicleta por la lateral del Circuito Interior Melchor Ocampo, en la Ciudad de México. El percance ocurrió en la esquina con la calle Francisco Díaz Covarrubias, dentro de la colonia San Rafael, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde la motociclista se impactó de forma directa contra un poste.

A consecuencia del fuerte choque, el cuerpo de la joven quedó tendido sobre la carpeta asfáltica. Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana como primeros respondientes, quienes solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia.

Paramédicos que arribaron minutos después valoraron a la mujer y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, policías capitalinos notificaron a personal de la Policía de Investigación y a peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

La zona fue acordonada para preservar la escena, mientras que el Ministerio Público inició la carpeta de investigación en la coordinación territorial de Cuauhtémoc, a fin de realizar las indagatorias conforme a la ley.

