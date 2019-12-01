Asalto en tienda Costco de Celaya, Guanajuato, deja pérdidas millonarias y daños materiales

Asalto en tienda Costco de Celaya, Guanajuato, deja pérdidas millonarias y daños materiales
Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 22:56:41
Celaya, Guanajuato, a 2 de febrero de 2026.– Momentos de terror, pérdidas millonarias y daños materiales fue el saldo de un asalto a mano armada registrado la noche del lunes en una tienda comercial de la colonia Fovissste, donde trabajadores y clientes quedaron atrapados en medio del pánico provocado por la irrupción de sujetos armados.

De acuerdo con los primeros reportes, el establecimiento operaba con normalidad poco después de las 19:00 horas de este lunes cuando de forma repentina se activó la alarma, generando confusión y miedo entre las personas que realizaban sus compras. En cuestión de segundos, empleados y clientes fueron obligados a resguardarse, mientras los agresores amagaban al personal para consumar el robo.

Durante el atraco, los presuntos responsables ocasionaron destrozos en vitrinas y áreas de exhibición para apoderarse de mercancía de alto valor, logrando huir posteriormente con rumbo desconocido. Aunque el monto exacto no ha sido confirmado por las autoridades, se estima que lo robado asciende a millones de pesos.

Tras los hechos, el establecimiento cerró sus puertas antes del horario habitual, debido al temor generado y para permitir las labores de las corporaciones de seguridad. Al sitio acudieron elementos policiales que acordonaron la zona y realizaron las primeras investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas, aunque varios trabajadores y clientes presentaron crisis nerviosa. Las indagatorias continúan para dar con los responsables del asalto.

Noventa Grados
