Irrumpen en bar y abren fuego contra la multitud en Zamora, Michoacán; matan a pareja y dejan herido a un hombre 

Zamora, Mich., a 2 de febrero de 2026.- La violencia volvió a imponer su ley en Zamora. La noche de este lunes, el bar “Bucaneros”, ubicado sobre la avenida 20 de Noviembre, se convirtió en escenario de una ejecución a sangre fría, cuando un ataque armado desató el pánico entre clientes y empleados, dejando como saldo una pareja sin vida y un hombre joven gravemente lesionado.

Minutos después de las 20:00 horas, las detonaciones de arma de fuego rompieron la calma en la colonia 20 de Noviembre.

Las llamadas de auxilio no se hicieron esperar y el C5 SITEC recibió el reporte de disparos al interior del establecimiento. Al arribar al lugar, Policía Municipal y Guardia Nacional confirmaron el peor escenario: un hombre y una mujer yacían sin signos vitales, mientras que un joven, herido de bala, luchaba por sobrevivir.

Paramédicos auxiliaron al lesionado y lo trasladaron de emergencia a un hospital, mientras el bar era acordonado y evacuado. El ambiente festivo quedó sepultado bajo el sonido de las sirenas, los casquillos percutidos y el silencio incómodo que deja la muerte violenta.

La Fiscalía General del Estado tomó control de la escena e inició las diligencias correspondientes. Peritos criminalistas levantaron indicios balísticos y ordenaron el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense, donde se les practicará la necropsia de ley. Hasta el momento no hay detenidos ni pistas claras sobre los agresores, quienes lograron huir tras el ataque.

Este nuevo episodio se suma a la larga lista de hechos sangrientos que golpean a Zamora, donde los bares y centros nocturnos se han convertido en blancos recurrentes de la violencia armada, mientras la ciudadanía exige resultados ante una inseguridad que no da tregua.