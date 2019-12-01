Joven motociclista cae dentro de una obra y pierde la vida en Celaya, Guanajuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 4 de Enero de 2026 a las 21:23:11

Celaya, Guanajuato, a 4 de enero de 2026.- Un joven de entre 20 y 25 años de edad perdió la vida al caer con su motocicleta dentro de una obra.

El suceso ocurrió poco antes de las 18:00 horas de este domingo en la calle Ignacio Gorunda, afuera de las instalaciones de la Comandancia Norte.

Lo ocurrido fue notificado a las autoridades y socorristas, quienes se presentaron en en el lugar, sin embargo todo quedó en el intento para brindar los primeros auxilios, ya que el joven ya no tenía vida.

La mecánica de los hechos se desconoce, por lo que será la Fiscalía General del Estado de Michoacán quien determine las causas que descontroló al motociclista y finalizó la vida dentro de la obra.