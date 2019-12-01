Joven motociclista cae dentro de una obra y pierde la vida en Celaya, Guanajuato

Joven motociclista cae dentro de una obra y pierde la vida en Celaya, Guanajuato
Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 4 de Enero de 2026 a las 21:23:11
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Celaya, Guanajuato, a 4 de enero de 2026.- Un joven de entre 20 y 25 años de edad perdió la vida al caer con su motocicleta dentro de una obra.

El suceso ocurrió poco antes de las 18:00 horas de este domingo en la calle Ignacio Gorunda, afuera de las instalaciones de la Comandancia Norte. 

Lo ocurrido fue notificado a las autoridades y socorristas, quienes se presentaron en en el lugar, sin embargo todo quedó en el intento para brindar los primeros auxilios, ya que el joven ya no tenía vida. 

La mecánica de los hechos se desconoce, por lo que será la Fiscalía General del Estado de Michoacán quien determine las causas que descontroló al motociclista y finalizó la vida dentro de la obra.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Joven motociclista cae dentro de una obra y pierde la vida en Celaya, Guanajuato
Auxilia la Marina a turista estadounidense con fractura a bordo de crucero en Michoacán
Plan Paricutín irrumpe en Apatzingán, Michoacán: desmantelan palenque clandestino en plena colonia Lázaro Cárdenas
Queda gravemente herido administrador de "Patrullando tu colonia" durante ataque armado en la colonia La Quinta de Uruapan, Michoacán
Más información de la categoria
Afirma Donald Trump que su gobierno no descarta acciones militares contra Colombia
Aliados del chavismo cierran filas: México, Colombia, España y tres más alzan la voz contra acciones militares en Venezuela y advierten riesgo de escalada regional
Golpe de 470 millones al imperio de las tragamonedas en Michoacán: más de 3 mil 200 máquinas aseguradas por nexos con extorsión y lavado
Ultiman a individuo en comunidad de Morelia, Michoacán 
Comentarios