Denuncian choferes de transporte municipal de Querétaro despidos injustificados 

Querétaro, Querétaro, a 5 de enero de 2026.- Chóferes del programa de transporte escolar y Acercándote del municipio de Querétaro, se manifestaron este lunes para denunciar presuntas violaciones a sus derechos laborales, entre ellas despidos injustificados, presiones para firmar contratos temporales y la falta de pago de prestaciones básicas, por lo que integrantes del Sindicato Ignacio Pérez, exigieron la intervención inmediata de las autoridades municipales y laborales.

La secretaria del sindicato, Karen González informó que más de 50 trabajadores fueron despedidos el pasado 2 de enero por la empresa Fletes y Acarreos, actual concesionaria del servicio, luego de negarse a firmar contratos por obra determinada de 30 días, los cuales, aseguró, contravienen la Ley Federal del Trabajo y el contrato colectivo vigente.

“Nos estamos manifestando de manera pública y contundente para denunciar una grave violación de los derechos laborales de los trabajadores del programa Bus Municipal; el pasado viernes 2 de enero más de 50 trabajadores fuimos despedidos de manera injustificada únicamente por negarnos a firmar un contrato por obra determinada de 30 días, el cual vulnera el contrato colectivo que la empresa firmó con nuestro sindicato”, dijo.

Denunció además que los trabajadores fueron presionados para firmar su renuncia y aceptar nuevos contratos bajo un esquema de prueba con la empresa COSAMED, advirtiéndoles que, de no hacerlo, no podrían ser recontratados; además, de la baja de más de 100 empleados del seguro social desde el 30 de noviembre del 2025 sin previo aviso; así como el incumplimiento en el pago de aguinaldo, vacaciones y otras prestaciones de ley.

“No vamos a normalizar la ilegalidad ni el abuso; exigimos el respeto irrestricto a nuestros derechos laborales, la reinstalación de los compañeros despedidos, el reconocimiento del contrato colectivo y la intervención inmediata de las autoridades competentes”.

La dirigente sindical indicó que, pese a haber sostenido mesas de diálogo con autoridades municipales y acudir a instancias de conciliación, no han obtenido respuestas favorables y advirtió que existe un emplazamiento a huelga programado para el 14 de enero a las 9:00 horas en los patios de operación del transporte, lo que podría afectar el servicio de transporte escolar y otros programas municipales.