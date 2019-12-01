Muere hombre atropellado y lo abandonan a su suerte en Apatzingán, Michoacán 

Apatzingán, Mich., a 5 de enero de 2026. — La muerte volvió a hacerse presente sobre el asfalto. Un hombre perdió la vida de manera brutal tras ser atropellado y abandonado en plena carretera Apatzingán – El Morado, a la altura del balneario conocido como Las Tinajas, sin que hasta el momento se conozca su identidad ni el paradero del responsable.

El macabro hallazgo ocurrió la tarde de este lunes, cuando automovilistas que circulaban por la zona dieron aviso al número de emergencias al percatarse de un cuerpo inmóvil tirado sobre la cinta asfáltica, generando alarma entre quienes transitaban por el lugar.

Al sitio se movilizaron paramédicos de Protección Civil, quienes al revisar al hombre confirmaron que ya no contaba con signos vitales y presentaba claras huellas de haber sido arrollado violentamente. La escena evidenciaba un impacto mortal y una fuga cobarde.

Tras confirmar el deceso, se solicitó la presencia de la Fiscalía del Estado. Agentes investigadores arribaron para realizar las primeras diligencias y el levantamiento del cuerpo, constatando que la víctima aparentemente se trataba de un hombre en situación de calle, quien habría intentado cruzar la carretera cuando fue embestido por un vehículo cuyo conductor huyó sin prestar auxilio.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde permanecerá en espera de ser identificado y de que se le practiquen los estudios de ley correspondientes.