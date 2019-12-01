Asume Delcy Rodríguez la presidencia provisional de Venezuela

Caracas, Venezuela, a 5 de enero de 2026.- La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, asumió este lunes 5 de enero de 2026 como presidenta encargada del país, a dos días de la captura del mandatario Nicolás Maduro y de su esposa, la diputada Cilia Flores, por fuerzas de Estados Unidos, en un contexto marcado por ataques registrados en Caracas y en tres entidades cercanas.

La juramentación estuvo a cargo del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de la funcionaria. Con ello, Rodríguez se convirtió en la primera mujer en la historia venezolana en encabezar el Poder Ejecutivo. Durante el acto, afirmó que en medio de estas “horas terribles de amenazas contra la estabilidad” no descansará “ni un minuto para garantizar la paz”.

“Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria”, expresó Rodríguez en la ceremonia transmitida por Venezolana de Televisión (VTV), donde denunció que Maduro y Flores se encuentran como “rehenes” en Estados Unidos.

Asimismo, subrayó que no cesará esfuerzos “para ver a Venezuela en el destino que le corresponde y en el pedestal de honor histórico que le corresponde como una nación libre, soberana e independiente”, además de trabajar para “garantizar un Gobierno que dé felicidad social, estabilidad política y seguridad política”.

El Tribunal Supremo de Justicia convocó a la también ministra de Hidrocarburos para asumir la Presidencia de manera provisional tras la detención de Maduro y Flores. Un día antes, Rodríguez encabezó su primer consejo de ministros y dio a conocer la creación de una comisión especial, presidida por Jorge Rodríguez e integrada por hijos del mandatario, con el objetivo de gestionar la liberación de la pareja en territorio estadounidense.

De acuerdo con la información oficial, Maduro y Flores fueron aprehendidos durante las operaciones militares realizadas en Caracas y tres estados aledaños, y este lunes comparecieron por primera vez ante un tribunal federal en Nueva York, donde se declararon no culpables de todos los cargos de los que se les señala.

Nicolás Maduro enfrenta en Estados Unidos cuatro acusaciones federales, entre ellas conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer dichos artefactos en apoyo a actividades criminales, además de presuntos vínculos con organizaciones catalogadas como terroristas por Washington.