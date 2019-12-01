PRI Michoacán: Memo Valencia Expone Busto de Hipólito Mora y Denuncia "Violencia Postmortem"

PRI Michoacán: Memo Valencia Expone Busto de Hipólito Mora y Denuncia "Violencia Postmortem"
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 17:07:08
Morelia, Michoacán, a 5 de enero de 2026.- El dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, compartió un video en sus redes sociales sosteniendo el busto dañado de Hipólito Mora Chávez, fundador de las autodefensas, el cual fue destruido hace unas semanas por presuntos integrantes del crimen organizado en La Ruana, Buenavista.

En su mensaje, el diputado local recordó que el busto fue develado junto con Carlos Manzo, ex presidente de Uruapan, y varios activistas más.

El priista manifestó su molestia y expresó que quienes hoy se indignan con la detención de Nicolás Maduro, también deberían pronunciarse por la violencia que se vive en Michoacán.

"No les bastó quitarle la vida, ahora ejercen violencia postmortem contra su memoria. Ojalá que aquellos que hoy andan indignados por la detención de #NicolásMaduro en #Venezuela también se indignaran por la violencia que se vive en nuestro estado, donde al igual que en el país sudamericano hay violencia, desplazados y quitan la vida a los opositores", publicó en su red social personal Valencia Reyes.

Fue el pasado 17 de diciembre que Guadalupe Mora Chávez, jefe de tenencia de La Ruana y hermano de Hipólito, denunció que el busto había sido derribado, bajo la advertencia de que quien lo volviera a colocar sería atacado a balazos.

