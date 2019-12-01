Barragán el puntero a la alcaldía de Morelia en 2027

Barragán el puntero a la alcaldía de Morelia en 2027
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 16:38:41
Morelia, Michoacán, a 5 de enero de 2026.- Juan Carlos Barragán sigue como puntero en las diversas encuestas para gobernar el ayuntamiento de Morelia, el respaldo de los ciudadanos reflejado en cifras hablan por si solos. 

De acuerdo a las encuestas que se han realizado a nivel local por la plataforma GOBERNARTE, arroja que tienen un nivel de aceptación ciudadana por encima de los demás partidos políticos. 

Se realizaron 585 encuestas en el periodo del 24 al 28 de diciembre del 2025, donde se preguntó a los ciudadanía de manera aleatoria, ¿Si hoy fueran las elecciones para alcalde en Morelia, por cuál partido político votaría usted?. 
 
Esto derivó en una aceptación favorable para el diputado local Juan Carlos Barragán quién resultó con un promedio por encima de los demás actores políticos. 

En estas encuestas se perfila a varios posibles candidatos por partido, sin embargo Morena resultó con un alto promedio a diferencia de los demás.

MORENA 35.9
PAN 26.9
PRI 10.5
MC 8.1
VERDE 2.5
PT 1.4
NINGUNO 14.7

En esta cuenta regresiva para los comicios del 2027, las encuestas siguen revelando los posibles candidatos más fuertes, en las últimas Juan Carlos Barragán se ha consolidado como el más firme para llegar victorioso a la alcaldía de Morelia.

