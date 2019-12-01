Localizan cuatro cuerpos dentro de un rancho en Sayula de Alemán, Veracruz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 16:08:34

Sayula de Alemán, Veracruz, a 5 de enero de 2026.- Cuatro hombres fueron encontrados sin vida y con huellas de violencia dentro de un rancho ubicado en el municipio de Sayula de Alemán, al sur del estado de Veracruz.

El hallazgo fue reportado durante el domingo 4 de enero, lo que movilizó a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Fiscalía General del Estado y a corporaciones federales, quienes se trasladaron al sitio para atender la situación.

De manera extraoficial, trascendió que entre las víctimas —quienes habrían sido decapitadas— se encuentra Héctor Velázquez Díaz, hijo de Héctor Velázquez Vázquez, exregidor del municipio que fue asesinado en el año 2020.

Tras confirmarse el hecho, las autoridades acordonaron la zona para permitir el trabajo de los peritos, quienes realizaron el levantamiento de los cuerpos y la recolección de indicios con el fin de integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Hasta ahora, la identidad de las otras tres personas no ha sido determinada. Todos los cuerpos presentaban evidentes signos de violencia y, hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso.