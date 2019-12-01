En el 2025 certificación vehicular reforzaron la prevención del delito: FGE

Morelia, Michoacán, a 5 de enero 2026.- Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 se revisaron mil 838 vehículos, de los cuales mil 726 obtuvieron su certificado de no Reporte de Robo y no Alteración de Números de Identificación Vehicular, con lo que se coadyuvo a la prevención del delito y a la protección del patrimonio de la ciudadanía.

Sobre el particular se informó que dicho mecanismo de certificación permite verificar que las unidades no cuenten con reporte de robo vigente y que sus medios de identificación, como número de serie y documentación, no presenten alteraciones. A través de consultas en bases de datos municipales, estatales y federales, se brinda a las personas usuarias certeza jurídica sobre la situación legal del vehículo, reduciendo riesgos de fraude y posibles afectaciones legales o patrimoniales.

Durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, se realizó la revisión de un total de mil 838 vehículos. Como resultado de estas acciones preventivas, se emitieron mil 726 certificados de No Reporte de Robo y No Alteración de Números de Identificación Vehicular. Asimismo, 96 unidades no obtuvieron el certificado, al no cumplir con los criterios establecidos, y 16 unidades fueron puestos a disposición de la autoridad competente al detectarse irregularidades, evitando con ello su posible comercialización y protegiendo a la ciudadanía de eventuales delitos.

El servicio de certificación vehicular representa un beneficio directo para quienes desean adquirir o vender un vehículo, al ofrecer transparencia, confianza y respaldo documental. Además, contribuye a inhibir delitos relacionados con el robo de vehículos y la falsificación de documentos, fortaleciendo la legalidad del parque vehicular en la entidad.

Para acceder a este trámite, las personas interesadas deben presentar la factura original del vehículo, tarjeta de circulación original, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio y el comprobante de pago correspondiente. El costo del servicio es de 464 pesos para vehículos ligeros y 928 pesos para vehículos de carga, y puede realizarse para unidades de cualquier entidad federativa, incluyendo vehículos de procedencia extranjera.

La Fiscalía General del Estado exhorta a la ciudadanía a hacer uso de este servicio antes de concretar la compra de un vehículo usado, como una medida preventiva que contribuye a proteger su patrimonio y a fomentar una cultura de legalidad y seguridad.