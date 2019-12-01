Joven manipulaba un proyectil en Morelia, Michoacán, le explotó y resultó herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 16:47:58

Morelia, Michoacán, a 16 de septiembre del 2025.− Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultó un jovencito, el cual manipulaba un proyectil de arma de fuego, el cual le explotó y lesionó en la cara.

Al respecto, se sabe con base en los informes policiacos y de los servicios de emergencia que el joven manipulaba el proyectil, el cual intentaba perforar con un clavo.

En un momento determinado, el artefacto explotó y le lesionó la cara, situación por la que fue llevado a un hospital para su valoración y atención médica.

Hechos anteriores que ya son investigados por las autoridades correspondientes.