Joven escapa y denuncia haber sido privada de la libertad en Celaya

Joven escapa y denuncia haber sido privada de la libertad en Celaya
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Julio de 2026 a las 21:40:10
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Celaya, Guanajuato, 8 de julio de 2026.- Una mujer de 25 años, originaria de Tonalá, Jalisco, recibió apoyo de autoridades municipales luego de denunciar que escapó de un inmueble donde presuntamente permanecía privada de la libertad y era víctima de agresiones físicas.

El caso salió a la luz cuando un ciudadano que se encontraba en la colonia Las Flores solicitó apoyo al sistema de emergencias tras encontrar a la joven desorientada y pidiendo ayuda.0

Elementos de la Unidad Policial Especializada para la Prevención y Atención de la Violencia de Género acudieron al lugar y brindaron atención inmediata a la mujer, quien manifestó que logró huir de un inmueble donde, según su testimonio, un hombre la mantenía retenida contra su voluntad, atada y presuntamente sometida a agresiones físicas.

Como parte del protocolo de atención, paramédicos del Cuerpo de Bomberos le practicaron una revisión médica para conocer su estado de salud. Tras la valoración se determinó que se encontraba estable y que las lesiones que presentaba no requerían su traslado a un hospital.

Posteriormente, la víctima fue acompañada por personal de la Policía de Género ante la Fiscalía General del Estado, donde presentó la denuncia correspondiente para que la autoridad ministerial inicie las investigaciones y determine las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, así como la posible responsabilidad de quienes resulten responsables.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Rescatan en Acapulco a turista estadounidense; tenía cinco días abandonada en la isla La Roqueta
Localizan cuerpo encobijado en Apatzingán, Michoacán
Policía descarta indicios de trata en caso de joven que denunció privación de la libertad
Localizan cadáver en un predio de la comunidad de El Llano en Zamora, Michoacán 
Más información de la categoria
Ken Salazar rompe el silencio y responde por operativo que llevó a la guerra en Sinaloa: "No fue nuestro avión, ni nuestro piloto"
Informa Harfuch abatimiento de “Texas”, jefe de plaza en Culiacán; cae una de las principales figuras criminales de Sinaloa
Realizan perfil genético de servidores públicos del municipio de Querétaro como parte de la estrategia Sinergia
Ayuntamientos tendrán ocho días para publicar su presupuesto de Egresos en Periódico Oficial: Congreso de Michoacán
Comentarios