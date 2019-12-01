Joven escapa y denuncia haber sido privada de la libertad en Celaya

Celaya, Guanajuato, 8 de julio de 2026.- Una mujer de 25 años, originaria de Tonalá, Jalisco, recibió apoyo de autoridades municipales luego de denunciar que escapó de un inmueble donde presuntamente permanecía privada de la libertad y era víctima de agresiones físicas.

El caso salió a la luz cuando un ciudadano que se encontraba en la colonia Las Flores solicitó apoyo al sistema de emergencias tras encontrar a la joven desorientada y pidiendo ayuda.0

Elementos de la Unidad Policial Especializada para la Prevención y Atención de la Violencia de Género acudieron al lugar y brindaron atención inmediata a la mujer, quien manifestó que logró huir de un inmueble donde, según su testimonio, un hombre la mantenía retenida contra su voluntad, atada y presuntamente sometida a agresiones físicas.

Como parte del protocolo de atención, paramédicos del Cuerpo de Bomberos le practicaron una revisión médica para conocer su estado de salud. Tras la valoración se determinó que se encontraba estable y que las lesiones que presentaba no requerían su traslado a un hospital.

Posteriormente, la víctima fue acompañada por personal de la Policía de Género ante la Fiscalía General del Estado, donde presentó la denuncia correspondiente para que la autoridad ministerial inicie las investigaciones y determine las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, así como la posible responsabilidad de quienes resulten responsables.