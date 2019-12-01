Localizan cuerpo encobijado en Apatzingán, Michoacán

Apatzingán, Mich., a 8 de julio de 2026.— La violencia volvió a hacerse presente en la región de Tierra Caliente luego de que la tarde de este miércoles fuera localizado el cadáver de una persona, presuntamente un hombre, abandonado en un predio de la comunidad de Puertecitos.

El hallazgo ocurrió después de que habitantes de la localidad detectaran un bulto sospechoso envuelto en una cobija en un terreno cercano al poblado. Al aproximarse, los pobladores temieron que se tratara de un cuerpo sin vida, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades a través del número de emergencias.

Minutos más tarde, elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y corroboraron que se trataba de una persona fallecida, la cual presentaba visibles huellas de violencia. De inmediato, los uniformados aseguraron el perímetro para preservar la escena y dieron parte a la Fiscalía General del Estado.

Posteriormente, peritos y agentes de la Unidad Especializada en la Escena del Crimen realizaron las diligencias correspondientes, efectuaron el levantamiento de indicios y ordenaron el traslado del cadáver al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley y permanecerá en calidad de no identificado.

Hasta la publicación de esta nota, las autoridades no habían revelado la identidad de la víctima ni existían datos oficiales sobre los responsables o el posible móvil del homicidio. La Fiscalía mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer este nuevo hecho violento registrado en el municipio de Apatzingán.