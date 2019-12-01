Localizan cadáver en un predio de la comunidad de El Llano en Zamora, Michoacán 

Localizan cadáver en un predio de la comunidad de El Llano en Zamora, Michoacán 
Localizan cadáver en un predio de la comunidad de El Llano en Zamora, Michoacán 
Localizan cadáver en un predio de la comunidad de El Llano en Zamora, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Julio de 2026 a las 22:36:17
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Zamora, Michoacán, a 8 de julio de 2026.- La tarde de este miércoles en un predio de la comunidad de El Llano fue localizado el cadáver de un masculino en avanzado estado de putrefacción, al momento se desconoce las causas del deceso y la identidad del fallecido.

Fue aproximadamente a las 14:00 horas, cuando el propietario de una parcela ubicada en el camino que conduce de la comunidad de El Llano a la comunidad de La Esperanza localizo el cadáver por lo que reporto a los números de emergencias.

Personal de la Defensa y Policías Municipales acudieron al lugar confirmando el reporte por lo que delimitaron la zona y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado.

Enseguida llego personal Especializado quienes realizaron las diligencias correspondientes y trasladaron el cadáver al Semefo para los estudios correspondientes y conocer el movil del deceso.

De la víctima solo se dijo que es de aproximadamente 50 años, el cual vestía pantalón de mezclilla negro y camisa a cuadros color cafe.

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