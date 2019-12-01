Acribillan a taxista mientras trabajaba en Uruapan, Michoacán; recibió al menos seis disparos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Julio de 2026 a las 22:31:17

Uruapan, Mich., a 8 de julio de 2026.- La violencia volvió a golpear a los trabajadores del transporte público en Uruapan, luego de que un taxista fuera asesinado a balazos mientras realizaba su jornada laboral la noche de este miércoles en el fraccionamiento Los Viñedos.

El ataque ocurrió sobre la avenida Malbec, en la esquina con la calle Cira, donde el conductor de un automóvil de alquiler Nissan Tsuru, identificado con el número económico 19 y perteneciente a la organización de taxis "Cascada", fue sorprendido por hombres armados que se desplazaban en una motocicleta.

De acuerdo con información preliminar, los agresores se emparejaron con la unidad y abrieron fuego en repetidas ocasiones antes de escapar con rumbo desconocido, dejando al conductor gravemente herido al interior del vehículo.

Vecinos del sector alertaron a los servicios de emergencia tras escuchar las detonaciones. Minutos después, paramédicos arribaron al sitio; sin embargo, únicamente pudieron confirmar el fallecimiento del trabajador del volante, quien presentaba al menos seis impactos de bala distribuidos entre la cabeza y el tórax.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían dado a conocer la identidad de la víctima ni el posible móvil del homicidio.

La escena fue resguardada por elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Civil, quienes establecieron un perímetro de seguridad para permitir que peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado realizaran el procesamiento de indicios, así como la apertura de la carpeta de investigación correspondiente.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, mientras continúan las indagatorias para identificar y localizar a los responsables del crimen.

Con este nuevo homicidio, la violencia que enfrenta el municipio de Uruapan vuelve a cobrar la vida de un trabajador del transporte público, un sector que en los últimos años ha sido víctima recurrente de ataques armados, extorsiones y hechos delictivos que mantienen en alerta a quienes diariamente recorren las calles de la ciudad para ganarse el sustento.