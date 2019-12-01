Informa Harfuch abatimiento de “Texas”, jefe de plaza en Culiacán; cae una de las principales figuras criminales de Sinaloa

Culiacán, Sin., a 8 de julio de 2026.- Un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales culminó con la muerte de Cristhian Guadalupe “N”, alias “Texas”, identificado por las autoridades como jefe de plaza de la facción de Los Chapitos en Culiacán y uno de los principales generadores de violencia en la capital sinaloense. La acción representa uno de los golpes más relevantes contra esa estructura criminal durante 2026.

De acuerdo con información difundida por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con corporaciones estatales, desplegaron una operación para desarticular una célula armada vinculada al Cártel del Pacífico. Durante el operativo, los militares fueron atacados por sujetos armados, por lo que repelieron la agresión. En el enfrentamiento murió el presunto líder criminal conocido como “Texas”.

Además de la baja del jefe de plaza, las autoridades informaron la detención de cuatro presuntos integrantes de la organización, así como el aseguramiento de armas largas, granadas, cientos de cartuchos útiles, equipo táctico, radios de comunicación, droga y vehículos utilizados por la célula criminal.

Versiones periodísticas señalan que el operativo se desarrolló en la zona de Infonavit Humaya, al norte de Culiacán, donde durante varias horas se registró una intensa movilización militar y policial. Según los reportes, “Texas” se encontraba resguardado junto a otros integrantes de su grupo cuando fueron ubicados por las fuerzas de seguridad.

Las autoridades federales atribuyen a Cristhian Guadalupe “N” actividades relacionadas con homicidios, secuestros, extorsiones y robo de vehículos, delitos que lo colocaban entre los objetivos prioritarios de las instituciones de seguridad. Diversos informes lo ubicaban como uno de los responsables de coordinar operaciones violentas dentro de la disputa que mantienen las facciones del Cártel de Sinaloa en el estado.

La muerte de “Texas” ocurre en un contexto de fuerte presión gubernamental sobre las estructuras de Los Chapitos. En los últimos meses, las fuerzas federales han reportado la captura o neutralización de diversos operadores relevantes de la organización, en una estrategia que busca debilitar sus capacidades operativas y financieras.

Especialistas en seguridad consideran que la caída de un jefe de plaza de este nivel podría generar reacomodos internos dentro de la organización criminal, especialmente en Culiacán, considerado uno de los principales bastiones de Los Chapitos. Sin embargo, también advierten que este tipo de golpes suelen ir acompañados de intentos de sucesión y disputas por el control territorial.

Con este operativo, el Gobierno federal suma otro resultado relevante en medio de la crisis de violencia que afecta a Sinaloa desde el recrudecimiento de la confrontación entre grupos rivales del Cártel del Pacífico, una guerra interna que ha dejado cientos de víctimas y mantiene bajo presión a las corporaciones de seguridad en la entidad.