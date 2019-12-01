Policía descarta indicios de trata en caso de joven que denunció privación de la libertad

Policía descarta indicios de trata en caso de joven que denunció privación de la libertad
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Julio de 2026 a las 22:46:30
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Celaya, Guanajuato, 8 de julio de 2026.- El caso de la joven que aseguró haber permanecido retenida contra su voluntad durante varios días en un inmueble de Celaya no representa, hasta el momento, un indicio de la operación de grupos dedicados a la trata de personas en el municipio, informó el director de la Policía Municipal, Bernardo Cajero Reyes.

El funcionario explicó que la corporación recibió el reporte después de que la mujer solicitó ayuda a un ciudadano, quien alertó a las autoridades a través del sistema de emergencias 911. Tras ser atendida por elementos de la Policía de Género, fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado para que iniciara la investigación correspondiente.

"Tuvimos el reporte de una persona que salió a pedir apoyo con un ciudadano. Ella comentó que se encontraba retenida en contra de su voluntad desde hacía tres o cuatro días y por ello se canalizó de inmediato a la Fiscalía para el seguimiento de la denuncia", declaró.

Cajero Reyes precisó que la mujer no es originaria de Celaya y que, según la versión que proporcionó a los oficiales, había viajado al municipio para asistir a una fiesta, por lo que será la autoridad ministerial la encargada de esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar si existió algún delito.

El director sostuvo que la Policía Municipal no cuenta con información que permita relacionar este caso con organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas o al secuestro de mujeres.

"De primera instancia descartamos el tema de trata de personas o secuestro de personal femenino que se dedique a ese tipo de actividades, porque no tenemos alguna información por parte de la Dirección de Policía Municipal", puntualizó.

Asimismo, indicó que la víctima no pudo proporcionar datos que permitieran ubicar el sitio donde presuntamente estuvo retenida, debido a que se encontraba desorientada cuando recibió el apoyo.

"No tenemos información de esas personas porque ella se alejó del lugar donde la tenían retenida y únicamente pidió apoyo a un ciudadano; además, se encontraba desorientada", señaló.

Finalmente, reiteró que la Fiscalía General del Estado mantiene a su cargo las investigaciones, mientras que la Policía Municipal continuará colaborando en caso de que la autoridad ministerial requiera información adicional para el esclarecimiento del caso.

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