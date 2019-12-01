Joven de 16 años es detenido tras robar teléfono celular durante la ceremonia del Grito de Independencia en CDMX; tras la revisión se le encontraron 13 equipos telefónicos robados

Ciudad de México, a 16 de septiembre de 2025.- Durante la ceremonia del grito de independencia en la explanada de la Plaza de la Constitución, en la alcaldía Cuauhtémoc, una mujer pidió ayuda a los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), señalando a un sujeto de robo, afirmando que este le sustrajo su celular de la bolsa del pantalón.

Los elementos indicaron, que tras el reporte de la mujer, procedieron a hacerle una revisión a la persona señalada, el cual, era un menor de edad. Tras la revisión, los agentes lograron encontrar distintos equipos telefónicos, por lo que procedieron a detenerlo.

“Uniformados de la Policía Auxiliar (PA) detuvieron a un joven que probablemente robó varios teléfonos celulares a las personas que se encontraban en la explanada de la Plaza de la Constitución, en la alcaldía Cuauhtémoc, durante la ceremonia del Grito de Independencia”, se indicó.

El joven, fue puesto a disposición del Ministerio Público, el cual, se encargará de determinar su situación jurídica. Los uniformados indicaron que tras la revisión, le encontraron al menos 13 equipos telefónicos, entre ellos, había unos que superaban los 20 mil pesos mexicanos.

“El joven que dijo tener 16 años de edad fue detenido, enterado de sus derechos constitucionales y junto con los objetos asegurados de los que no confirmó la legal propiedad, fue presentado ante el agente del Ministerio Público, quien se encargará de definir su situación jurídica”, concluyeron.