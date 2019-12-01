Jornada violenta en Tamaulipas deja un menor muerto; se registraron persecuciones y enfrentamientos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Septiembre de 2025 a las 08:16:40

Matamoros, Tamaulipas, a 5 de septiembre 2025.- Un menor de edad perdió la vida durante una jornada de persecuciones y enfrentamientos en varias ciudades del estado de Tamaulipas.

De acuerdo con la Vocería de Seguridad, primero se registró una persecución en la colonia Comunicadores, en Matamoros, la cual concluyó con la detención de un civil armado y el aseguramiento de una camioneta, un arma de fuego y un radio de frecuencia.

En la acción una persona resultó lesionada y fue trasladada a un hospital.

Por otra parte, en Victoria, una persona fue herida en un enfrentamiento armado sobre la carretera Soto la Marina, a la altura del Ejido Manuel Ávila Camacho.

De igual forma, sobre la carretera Reynosa-San Fernando se hallaron a un hombre y una mujer heridos por arma de fuego, lo que desató una presunta persecución y enfrentamiento entre elementos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y civiles armados.

Tras el intercambio de disparos la autoridad estatal reportó la muerte de un menor de edad, quien aparentemente se encontraba al interior de un vehículo.