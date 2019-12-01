Joana “N” sentenciada por fraude en la venta de vehículos; deberá cumplir 20 años de prisión

Querétaro, Querétaro, a 20 de julio 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo sentencia condenatoria en contra de Joana “N” por los delitos de fraude específico y fraude genérico, derivados de tres hechos cometidos durante 2021 en los que utilizó identidades falsas para vender vehículos con reporte de robo y documentación apócrifa a través de plataformas digitales.

Las investigaciones acreditaron que la sentenciada se ostentó con las identidades de Angélica, Blanca, Janeth Yazmín y Araceli, para concretar la venta fraudulenta de vehículos en distintos puntos de la zona metropolitana de Querétaro.

Entre los hechos acreditados se encuentran la comercialización de varios vehículos, por los cuales recibió diversas cantidades de dinero de las víctimas. Posteriormente se confirmó que las unidades contaban con reportes de robo vigentes y que la documentación entregada era falsa. Asimismo, se estableció que la ahora sentenciada estaba relacionada con al menos siete carpetas de investigación por hechos con un modus operandi similar.

Durante la audiencia, una vez que la imputada aceptó su responsabilidad en los hechos, la autoridad judicial autorizó la terminación anticipada del proceso mediante procedimiento abreviado, misma que fue celebrada el 22 de junio de 2026. La autoridad judicial le impuso una pena total de 20 años de prisión, mil días de multa, así como el pago de la reparación del daño por más de un millón de pesos en favor de las tres víctimas. Además, se le impuso amonestación, suspensión de derechos civiles y políticos, negándole cualquier beneficio sustitutivo de la pena.