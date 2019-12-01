Ismael Zambada se declara culpable en corte de Nueva York; se espera cante nombres de políticos mexicanos ligados a la delincuencia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 11:28:04

Nueva York, Estados Unidos, 25 de agosto del 2025.- El líder criminal mexicano Ismael “Mayo” Zambada, de 77 años de edad, se declaró culpable de dos cargos de crimen organizado en una corte ubicada en Nueva York, Estados Unidos.

El cofundador del Cártel de Sinaloa decidió cambiar su declaración a culpable durante la audiencia celebrada este lunes 25 de agosto por el juez Brian Cogan de la Corte Federal del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York.

“Mayo” Zambada se declaró culpable de los delitos empresa criminal continua y crimen organizado, en tanto que la audiencia donde se dictará sentencia formal contra Zambada García tendrá lugar el 13 de enero del año 2026.

Cabe destacar que el anuncio de culpabilidad del narcotraficante mexicano se da tres semanas después de que la Fiscalía de Estados Unidos optó por no pedir la pena de muerte en su contra, dado que Ismael Zambada planea cooperar con las autoridades, en lo que se espera sea un desfile de nombres de actores políticos mexicanos ligados a la delincuencia organizada.