Irrupción violenta en El Ahijadero deja dos muertos en la sierra de Coahuayana, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Septiembre de 2025 a las 17:26:19

Coahuayana, Mich., a 28 de septiembre de 2025.- La tranquilidad de la comunidad serrana de El Ahijadero se vio interrumpida la noche del sábado, cuando un comando armado irrumpió en la zona y abrió fuego contra dos hombres, quienes perdieron la vida de manera inmediata.

De acuerdo con reportes oficiales, el ataque ocurrió poco antes de la medianoche, cuando varios sujetos fuertemente armados ingresaron al poblado y dispararon contra sus objetivos para después huir rumbo a la sierra.

Al lugar acudieron elementos de la Fiscalía General del Estado, Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, quienes localizaron a un hombre sin vida en el patio de una vivienda. Una segunda víctima fue hallada dentro de una camioneta Toyota Hilux gris con placas FH3631A, misma que presentaba múltiples impactos de arma de fuego.

Durante las primeras diligencias, uno de los fallecidos fue identificado como Rafael C., de 22 años, albañil y vecino de la localidad, mientras que de manera extraoficial trascendió que la segunda víctima respondía al nombre de Jorge N., de unos 50 años, comerciante de la comunidad de La Loma.

El área fue resguardada mientras peritos forenses realizaban el levantamiento de evidencias y entrevistaban a testigos. Posteriormente, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense y la camioneta asegurada como parte de la investigación.

Hasta el momento no se han reportado detenciones relacionadas con este hecho violento que vuelve a encender las alertas en la región serrana de Coahuayana, una zona golpeada por la disputa entre grupos criminales.