Invitan a jóvenes de Michoacán a integrarse al Ejército Mexicano

Invitan a jóvenes de Michoacán a integrarse al Ejército Mexicano
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Marzo de 2026 a las 16:28:05
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Morelia, Michoacán, 21 de marzo de 2026.- La comandancia de la 21/a Zona Militar convocó a jóvenes michoacanos a incorporarse a las filas del Ejército Mexicano, como parte de su proceso de reclutamiento vigente.

La invitación está dirigida a mujeres y hombres de entre 18 y 29 años de edad que deseen desarrollarse en el ámbito militar y participar en tareas relacionadas con la seguridad y defensa del país.

Autoridades destacaron que esta opción representa una alternativa para quienes buscan estabilidad laboral, formación profesional y la oportunidad de servir a México.

Las personas interesadas pueden acudir directamente al Cuartel General “José María Morelos y Pavón”, en la ciudad de Morelia, o solicitar información a través de los teléfonos 55-47-79-21-56 y 44-31-14-09-91, extensión 1010.

El llamado forma parte de las acciones permanentes de las Fuerzas Armadas para fortalecer sus capacidades operativas y mantener la presencia institucional en el país.

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