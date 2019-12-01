Sheinbaum declara al turismo comunitario como actividad de prioridad nacional

Maya Ka´an, Quintana Roo, a 21 de marzo de 2026.- Como parte del reconocimiento a los pueblos originarios que enarbola la Cuarta Transformación, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó el decreto por el que se declara al Turismo Comunitario como una actividad de interés público y de prioridad nacional, por el que se crearán los Destinos Turísticos Comunitarios (DTC).

“Hoy estamos reconociendo, también por justicia, el Turismo Comunitario, que es el turismo del México de a deveras, del México profundo, porque sí está Cancún, pero el hotel al que uno entra en Cancún es el mismo hotel que entra en cualquier lugar del mundo, claro, ese escenario, ese Caribe, eso que ve uno ahí no hay en ningún lugar del mundo.

“Pero el turismo para conocer realmente nuestro país, es el Turismo Comunitario y hoy lo primero que estamos haciendo es decir: existe el Turismo Comunitario y es necesario darle recursos para que pueda desarrollarse, darle promoción para que pueda llegar la gente, es el turismo de las comunidades. Para que si viene un mexicano, mexicana de otro lugar de la República sepa de los indígenas mayas: cómo tejen, cómo bordan, cómo se vive, su territorio y todo lo que significa vivir y ser del sureste mexicano, el origen. Desde las grandes pirámides hasta los mayas de hoy. Ese es el turismo comunitario”, resaltó desde Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.



La jefa del Ejecutivo federal recordó que con la llegada de la Cuarta Transformación (4T)se reconoció el valor de los pueblos indígenas con la reforma al artículo 2 de la Constitución Política que los reconoce como sujetos de derecho y asigna recursos directos, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos (Faispiam).



Por su parte, el director general del Fondo de Fomento al Turismo (Fonatur), Sebastián Ramírez Mendoza, explicó que en el sexenio actual se crearán inicialmente tres Destinos Turísticos Comunitarios: Maya Ka’an, en Quintana Roo; el Camino del Mayab, en Yucatán; y los Pueblos Mancomunados, en Oaxaca.

“Ahora Fonatur cada año va a hacer una inversión de recursos para fortalecer el equipamiento y la infraestructura de Maya Ka’an y poderlos consolidar como destino turístico comunitario, tal como lo establece el Decreto que hoy firma la Presidenta”, agregó.

Explicó que gracias a este instrumento el Estado planeará, conducirá y orientará la actividad económica turística bajo criterios de equidad, a fin de que las comunidades decidan sobre el desarrollo de sus territorios. Los Destinos de Turismo Comunitario son regiones del país donde la mayor parte de los bienes y servicios turísticos sean provistos por cooperativas o empresas de base comunitaria, permitiendo que la derrama económica permee en las comunidades.

El presidente de la Alianza Peninsular de Turismo Comunitario, Román Caamal Coh, destacó que esta asociación genera más de 30 millones de pesos (mdp), ya que cada ingreso que genera el Turismo Comunitario se queda en empresas comunitarias, y resaltó el trabajo de conservación en más de 7 mil 700 hectáreas de la Península de Yucatán.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, afirmó que este acto quedará enmarcado en la historia del estado y festejó que la firma del Decreto se hiciera en Maya Ka´an, una comunidad que se ha consolidado como el principal destino de Turismo Comunitario en el país, con un modelo replicable para otras ciudades.

El decreto contempla la creación de la Coordinación Nacional para el Fomento del Turismo Comunitario, que presidirá el Fonatur y estará integrada por representantes de las secretarías del Bienestar; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Cultura; y Turismo, así como la Procuraduría Agraria y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), universidades y organizaciones de la sociedad civil.